Собянин рассказал о существенном росте числа заболевших COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Никита Симонов

Сергей Собянин в своем блоге рассказал о существенном росте числа заболевших COVID-19 в Москве.

Мэр столицы отметил, что серьезный подъем эпидемии наблюдается с сентября и в течение двух с половиной месяцев идет настоящая борьба с заболеванием.

"Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но все же еще некритичном уровне. Однако последние дни мы вновь видим существенный рост. В понедельник, 9 ноября 2020 года, было выявлено 6 897 случаев заболевания – антирекорд за весь период пандемии", – отметил он.

Мэр напомнил, что в августе ПЦР-тесты давали один положительный результат из 100, но в октябре доля положительных выросла до 5,8%, а затем и – до 7,5%. По мнению Собянина, в ближайшие недели ожидается только ухудшение ситуации.

Мэр также отобразил внимание на рост числа больных ОРВИ, что создает дополнительную нагрузку на врачей, которые уже работают на пределе.

"В этих условиях существующих мер противодействия коронавирусу становится недостаточно. Требуется ввести дополнительные ограничения, чтобы – насколько это возможно – разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости", – считает градоначальник.

Ранее мэр Москвы заявил, что ситуация с COVID-19 в столице пока не стабилизировалась, несмотря на перевод старших классов на дистанционную форму обучения.

Он также говорил, что пандемия коронавирусной инфекции нанесла бюджету Москвы огромный ущерб. Мэр подчеркнул, что более 700 миллиардов рублей заимствований заложили в проекте бюджета города на 3 года из-за ущерба.

В столице за последние сутки зарегистрировано 5 902 случая коронавирусной инфекции, госпитализированы 1 522 пациента с коронавирусом.