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Правительство продлило налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению президента правительство продлевает налоговые каникулы для бизнеса", – сказал Мишустин на заседании кабмина.
Премьер-министр подчеркнул, что соответствующее постановление о продлении на три месяца антикризисной поддержки для пострадавших отраслей уже подписано. По его словам, эта мера коснется компаний, которые работают в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, в развлекательной и спортивной сферах, а также в области организации конференций и выставок.
В августе Сергей Собянин подписал документ о расширении круга получателей бюджетных субсидий среди предприятий малого и среднего бизнеса. Мэр отметил эффективность антикризисных мер поддержки МСП. По его словам, малый и средний бизнес – это основа экономики Москвы.
В период пандемии городские власти выделили на помощь предпринимателям несколько пакетов мер, общая стоимость которых составила 85 миллиардов рублей. В частности, бизнесу предоставили отсрочки по налогам и другим обязательным платежам.
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