Около 300 тыс человек уже получили телемедицинское лечение в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Порядка 300 тысяч человек уже получили телемедицинское лечение в Москве с начала пандемии. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в рамках Гайдаровского форума.

По ее словам, телемедицинский центр удалось организовать практически за три недели, несмотря на психологическое напряжение у людей, оставшихся лечиться дома без возможности посещать больницу.

Ракова добавила, что всего был проведен миллион консультаций.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития также отметила, что в городе лечение от коронавирусной инфекции получили около 800 тысяч человек.

Ранее искусственный интеллект помог столичным врачам поставить более 430 тысяч диагнозов. В настоящее время система позволяет экономить время врачей примерно в 10 раз.