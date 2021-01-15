Около 300 тыс человек уже получили телемедицинское лечение в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Порядка 300 тысяч человек уже получили телемедицинское лечение в Москве с начала пандемии. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в рамках Гайдаровского форума.
По ее словам, телемедицинский центр удалось организовать практически за три недели, несмотря на психологическое напряжение у людей, оставшихся лечиться дома без возможности посещать больницу.
Ракова добавила, что всего был проведен миллион консультаций.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития также отметила, что в городе лечение от коронавирусной инфекции получили около 800 тысяч человек.
Ранее искусственный интеллект помог столичным врачам поставить более 430 тысяч диагнозов. В настоящее время система позволяет экономить время врачей примерно в 10 раз.