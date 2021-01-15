Депутат МГД Артемьев: роботизация охватит все больше сервисных и городских услуг столицы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Роботизация охватит все больше сервисных и городских услуг и станет обычным явлением для жителей столицы, заявил член комиссии Мосгордумы по науке и промышленности, летчик-космонавт РФ Олег Артемьев.

По его словам, появление роботов-консультантов в офисах "Мои документы" является серьезным прорывом, ведь они не только помогают посетителям, но и популяризируют это технологическое направление.

Артемьев подчеркнул, что антропоморфная робототехника – перспективное направление исследований в мировой науке.

"Люди научились автоматизировать процессы там, где задачи однотипные, очень давно. Но в сферах, где требуется многофункциональность, универсальность, разработчики всегда обращаются к образу и подобию человека. Это требует значительных усилий как от инженеров, программистов, так и от представителей гуманитарного направления: такие машины создаются при участии специалистов из сферы психологии, социологии, лингвистики", – приводит слова Артемьева Агентство "Москва".

По его словам, на сегодняшний день в столице уделяется большое внимание внедрению современных решений. Депутат МГД подчеркнул, что технологии искусственного интеллекта применяют в организации дорожного движения, машинное зрение используется при чтении снимков и диагностике заболеваний.

Ранее стало известно, что российский сервисный робот будет преподавать робототехнику в детском технопарке "Наукоград". Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин, вместе с роботом учащиеся столичных школ смогут изучать программирование, мехатронику и искусственный интеллект. В механического ассистента загружено два курса: базовый – для детей от 12 лет, а также продвинутый – для учащихся старших классов.

