Роботы-дезинфекторы начали встречать пациентов детской поликлиники в Ростове

Фото: instagram.com/dgp18_rostov
Тепловизоры установили в детской поликлинике № 18 в Ростове. Автоматические термометры и санитайзеры прикрепили к манекенам, встречающим пациентов, сообщает издание "161.ру".
"В ногу со временем, внедряя в работу робототехнику и искусственный интеллект! При посещении нашего медицинского учреждения можно убедиться лично в том, как роботы при входе измеряют температуру тела и предлагают обработать руки антисептиком", – заявили представители медицинского учреждения.
Планируется, что позднее роботы-дезинфекторы будут установлены и в филиалах поликлиники на улице Таганрогской и в переулке Белоусова. Для того чтобы робот измерил температуру человеку, надо поднести лоб или руку к аппарату. В том случае если у посетителя окажется повышенная температура, то он просигналит несколько раз.
Еще к нему можно поднести руку, чтобы робот распылил антисептик. "Прикасаться ни к чему не нужно, работает бесконтактно", – обратили внимание в поликлинике.
Накануне в Роспотребнадзоре напомнили, как обеспечить эффективность защитных масок. Средство защиты особенно важно при оказании медицинской помощи уже заболевшим, а также при посещении общественных мест или транспорта.
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