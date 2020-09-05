В России зафиксировали рост продаж масок и антисептиков

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Продажи антисептиков и санитарных масок для лица выросли по состоянию на август 2020 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру".

Аналитики установили, что в сравнении с июлем антибактериальные средства продавались в 1,5 раза чаще – рост в этом сегменте составил 156%. Что касается масок, то спрос на средства защиты зафиксировали еще в июне.

В Москве востребованность антисептиков увеличилась на 15%, в то время как маски стали популярнее на 141%. В Санкт-Петербурге цифры значительно выше – 81% в случае антибактериальных средств и 372% в случае масок.

Эксперты считают, что заметный рост спроса стал таковым на фоне его же падения после весенней популярности. С апреля по июль 2020 года продажи антисептических растворов упали в семь раз, а средств индивидуальной защиты – сразу в девять.

За последние сутки в России подтвердили 5 205 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Всего в стране выявлено 1 020 310 случаев COVID-19, вылечились 838 126 человек, скончались 17 759.

