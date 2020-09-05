Врач порекомендовал соблюдать социальную дистанцию даже на улице

11:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Для защиты от коронавсируса соблюдать социальную дистанцию необходимо даже на открытом воздухе, считает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников, передает Агентство "Москва".
Он подчеркнул, что выделяемая человеком смесь воздуха и частиц слюны может попадать на лицо, кожу и одежду других людей. Вирус при этом передается через дыхание, кашель и чихание.
"1,5 метра – это минимальная дистанция. Примерно такая величина распространения выдыхаемого воздуха у человека", – рассказал Тяжельников.
Он также напомнил, что, кроме соблюдения социальной дистанции, профилактике распространения коронавируса способствует и ношение масок.
"Если человек интенсивно чихает или кашляет даже на расстоянии 1,5 метра, частицы слюны все равно могут долететь. При более интенсивном дыхании, например, при беге или чихании дальность выбрасываемого воздуха увеличивается. Маска способна задержать частицы слюны, в которой может содержаться вирус. Кроме того, вирус может быть на поверхностях вокруг и если вы их трогаете, а затем потрогаете нос или рот без маски, то можете занести вирус", – высказался специалист.
Кроме этого, Тяжельников рекомендовал и чаще мыть руки с мылом. Однако лучшей защитой от COVID-19 врач назвал вакцинацию.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о проведении пострегистрационных испытаний вакцины против коронавируса в столице. Процесс начнется с предстоящей недели, однако массовую вакцинацию не следует ждать слишком скоро.
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