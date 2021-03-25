Больничные листы стали доступны москвичам в электронной медкарте

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Больничные листы, оформленные в поликлиниках, стали доступны на портале mos.ru, а также в мобильной версии медкарты в приложении "ЕМИАС.ИНФО".
Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, процесс оформления листков нетрудоспособности стал еще удобнее и прозрачнее.
"Процесс цифровизации московского здравоохранения двигается семимильными шагами", – приводит слова Раковой портал мэра и правительства Москвы.
Теперь в разделе "Мои больничные" можно узнать номер выданной справки и ее тип (бумажный бланк или электронный), период действия, причину нетрудоспособности и другое.
Отмечается, что электронный листок нетрудоспособности является юридически равноправным бумажному документу.
Переход на электронное оформление удобен как для врача, так и для пациента. В частности, он упрощает процедуру получения пособий и уменьшает затраты времени на бумажную работу, подчеркнула заммэра.
Кроме того, электронный больничный нельзя потерять, испортить или подделать, а количество ошибок в ходе заполнения бланка в электронном виде сведено к нулю, добавила она.
Для оформления электронного больничного достаточно посетить врача. При этом не требуется заверять лист печатями, подписями или приносить в распечатанном виде работодателю.
Ранее Ракова рассказала, что для лечения коронавируса в столичных медицинских учреждениях стали применять приложение "Ньюс2", которое помогает врачу оценить состояние пациентов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: