Больничные листы стали доступны москвичам в электронной медкарте

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Больничные листы, оформленные в поликлиниках, стали доступны на портале mos.ru, а также в мобильной версии медкарты в приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, процесс оформления листков нетрудоспособности стал еще удобнее и прозрачнее.

"Процесс цифровизации московского здравоохранения двигается семимильными шагами", – приводит слова Раковой портал мэра и правительства Москвы.

Теперь в разделе "Мои больничные" можно узнать номер выданной справки и ее тип (бумажный бланк или электронный), период действия, причину нетрудоспособности и другое.

Отмечается, что электронный листок нетрудоспособности является юридически равноправным бумажному документу.

Переход на электронное оформление удобен как для врача, так и для пациента. В частности, он упрощает процедуру получения пособий и уменьшает затраты времени на бумажную работу, подчеркнула заммэра.

Кроме того, электронный больничный нельзя потерять, испортить или подделать, а количество ошибок в ходе заполнения бланка в электронном виде сведено к нулю, добавила она.

Для оформления электронного больничного достаточно посетить врача. При этом не требуется заверять лист печатями, подписями или приносить в распечатанном виде работодателю.

Ранее Ракова рассказала, что для лечения коронавируса в столичных медицинских учреждениях стали применять приложение "Ньюс2", которое помогает врачу оценить состояние пациентов.