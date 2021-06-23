Стартовал второй этап благоустройства возле вокзала Восточный

07:30
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Второй этап благоустройства возле вокзала Восточный стартовал в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он напомнил, что в рамках первого этапа специалисты привели в порядок пешеходные маршруты от жилого сектора к вокзалу. Они заменили асфальт тротуаров, а на месте народных троп сделали удобные дорожки. Чтобы обеспечить безопасность пешеходов, там установили новые фонари с энергосберегающими лампами.
По словам Бирюкова, в ходе второго этапа основное внимание уделят устройству удобных подъездных путей к вокзалу. Там построят новую подъездную дорогу от Амурской улицы к вокзалу шириной семь метров. Это позволит запустить там маршруты общественного транспорта.
Под эстакадой Северо-Восточной хорды организуют большое парковочное пространство с охраной и видеонаблюдением и оборудуют велобокс для хранения велосипедов.
На прилегающей к новому вокзалу территории разобьют более 13 тысяч квадратных метров газона, установят свыше 30 новых фонарей, лавочки и урны. Работы по благоустройству планируется завершить ближайшей осенью.
С 26 июня между станцией метро "Китай-город" и Восточным вокзалом начнет курсировать новый ночной автобусный маршрут н15. Он будет проходить через станции метро "Комсомольская", "Красносельская", "Сокольники" и другие. Отправляться они будут с интервалом в 30 минут.
Вокзал для поездов дальнего следования открыли в мае. Восточный вокзал построили в 2020-2021 годах в составе крупного транспортно-пересадочного узла "Черкизово", который объединяет станцию "Черкизовская" Сокольнической линии метро, станцию МЦК "Локомотив" и наземный городской транспорт.
На Восточный вокзал переведены 24 пары поездов дальнего следования с Курского вокзала. Как ожидается, пассажирам будет комфортнее пользоваться новым терминалом за счет удобной пересадки с МЦК (им пользуются порядка 70% пассажиров). Кроме того, на 35% разгрузится Курский вокзал. Ожидается, что пассажиропоток ТПУ "Черкизово", в свою очередь, вырастет до показателя в 75 тысяч пассажиров в сутки.
Непосредственно сам Восточный вокзал объединяет пассажирский терминал и две платформы – островную и береговую с навесами на всю длину. Один из выходов ведет в сторону станции метро "Черкизовская" и стадиона "РЖД Арена", другой – в сторону Щелковского шоссе. К зданию вокзала планируют к октябрь 2021 года сделать проход со стороны Амурской улицы.
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