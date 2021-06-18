Между станцией "Китай-город" и Восточным вокзалом запустят ночной автобус н15

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 26 июня между станцией метро "Китай-город" и Восточным вокзалом начнет курсировать новый ночной автобусный маршрут н15. Об этом рассказали в столичном Дептрансе.

Сообщается, что автобус будет проходить через станции метро "Комсомольская", "Красносельская", "Сокольники" и другие. Отправляться они будут с интервалом в 30 минут. Пассажиры смогут оплатить проезд с помощью "Тройки".

"Восточный – главный ночной вокзал. Иногда там останавливается до 13 ночных рейсов, поэтому мы свяжем его с другими такими маршрутами, чтобы добраться и уехать можно было круглосуточно", – рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что с 19 июня и до конца лета трамваи, следующие по маршрутам № 2, 4л, 4п, не будут курсировать по выходным в Богородском. В Дептрансе сообщили о запуске временных трамвайных маршрутов.