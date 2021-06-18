Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

17:49

В Москве 20 июня запустят дополнительные автобусные маршруты до кладбищ

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице на Троицу, 20 июня, организуют дополнительные маршруты до кладбищ. Об этом сообщается в телеграм-канале московского департамента транспорта.

Речь идет о маршрутах № 531к метро "Теплый Стан" – "Санаторий "Десна" по трассе маршрута № 531 со всеми остановками, № Э метро "Рязанский проспект" – метро "Кузьминки" с остановкой у Кузьминского кладбища, № Э1 метро "Юго-Западная" – Востряковское кладбище с остановкой метро "Озерная" при движении от Востряковского кладбища, № Э2 станция Щербинка – Щербинское кладбище с остановкой "Автостоянка".

Ранее стало известно, что с 19 июня и до конца лета трамваи, следующие по маршрутам № 2, 4л, 4п, не будут курсировать по выходным в Богородском. В Дептрансе сообщили о запуске временных трамвайных маршрутов.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать