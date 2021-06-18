В Москве 20 июня запустят дополнительные автобусные маршруты до кладбищ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице на Троицу, 20 июня, организуют дополнительные маршруты до кладбищ. Об этом сообщается в телеграм-канале московского департамента транспорта.

Речь идет о маршрутах № 531к метро "Теплый Стан" – "Санаторий "Десна" по трассе маршрута № 531 со всеми остановками, № Э метро "Рязанский проспект" – метро "Кузьминки" с остановкой у Кузьминского кладбища, № Э1 метро "Юго-Западная" – Востряковское кладбище с остановкой метро "Озерная" при движении от Востряковского кладбища, № Э2 станция Щербинка – Щербинское кладбище с остановкой "Автостоянка".

Ранее стало известно, что с 19 июня и до конца лета трамваи, следующие по маршрутам № 2, 4л, 4п, не будут курсировать по выходным в Богородском. В Дептрансе сообщили о запуске временных трамвайных маршрутов.