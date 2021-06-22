"Москва сегодня": Собянин открыл детский инфекционный корпус больницы в Коммунарке

19:15
Сергей Собянин открыл детский инфекционный корпус, возведенный в рамках второй очереди строительства многопрофильной клинической больницы в Коммунарке.
"Четыре корпуса, которые здесь будут введены, – это еще порядка 60 тысяч квадратных метров. Всего будет 160 тысяч квадратных метров", – рассказал Собянин.
Он уточнил, что это самая крупная больница на постсоветском пространстве, которую начали возводить с нуля. Что касается всей системы столичного здравоохранения, то она, по словам мэра, включает более 30 крупных центров.
Также в госпитале в Вороновском планируют построить новый корпус для бактериологической лаборатории. Модернизируют и Инфекционную клиническую больницу № 1. На месте старых снесенных корпусов там строят новый лечебно-диагностический комплекс. Он будет состоять из трех корпусов, соединенных подземными пространствами и надземными переходами, чтобы пациентам и врачам не приходилось выходить на улицу, перемещаясь по больнице. Таких изолированных боксов, как в Коммунарке, там будет 546.
В ближайшие годы в Москве планируют построить более миллиона квадратных метров различных медицинских зданий – от районных поликлиник до крупных многопрофильных больниц. В настоящее время на стадии строительства находятся 33 медицинских объекта. 10 из них собираются ввести уже в этом году. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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