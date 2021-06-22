В Сеть выложили раскрашенные кадры мирной жизни столицы в 1941 году

22 июня – День памяти и скорби. Ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война. RT к этой дате с помощью нейросетей раскрасил кадры мирной московской жизни 1941 года.

На кадрах изображены людные улицы, метро, дети, закатное солнце. Все торопятся, но улыбаются. И все это перемежается с военной хроникой.

Нацистская Германия напала на Советский Союз без объявления войны. 22 июня в 12:15 по традиции пройдет Общероссийская минута молчания.

На зданиях приспущены государственный флаги, вывесили траурные ленты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.