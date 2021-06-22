Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Сергей Собянин в День памяти и скорби вместе со столичными кадетами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

В начале церемонии в Александровском саду военные Преображенского полка установили перед Вечным огнем два венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей. Возложение прошло под музыку в исполнении оркестра Преображенского полка.

После этого присутствующие почтили память погибших за Отечество минутой молчания. Затем военный оркестр исполнил гимн России. В завершение мемориальной церемонии состоялся торжественный марш почетного караула.

В церемонии принял участие Владимир Путин. Президент возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Перед этим президент поприветствовал ветеранов.

На рассвете 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на СССР. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тысячи самолетов, танков и артиллерийских орудий.

День памяти и скорби был учрежден в РФ в 1996 году. В 2021 году в годовщину начала Великой Отечественной войны во всех регионах страны и за рубежом проходят памятные мероприятия.