13:57
Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби
Сергей Собянин в День памяти и скорби вместе со столичными кадетами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
В начале церемонии в Александровском саду военные Преображенского полка установили перед Вечным огнем два венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей. Возложение прошло под музыку в исполнении оркестра Преображенского полка.
После этого присутствующие почтили память погибших за Отечество минутой молчания. Затем военный оркестр исполнил гимн России. В завершение мемориальной церемонии состоялся торжественный марш почетного караула.
В церемонии принял участие Владимир Путин. Президент возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Перед этим президент поприветствовал ветеранов.
На рассвете 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на СССР. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тысячи самолетов, танков и артиллерийских орудий.
День памяти и скорби был учрежден в РФ в 1996 году. В 2021 году в годовщину начала Великой Отечественной войны во всех регионах страны и за рубежом проходят памятные мероприятия.
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