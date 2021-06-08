Российские студенты рассказали, какие критерии важны при выборе работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российских студентов при поиске работы уровень заработной платы волнует больше карьерного роста. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос АНО "Россия – страна возможностей".

В рамках исследования удалось выяснить, что 27% опрошенных молодых людей хотели бы начать свое дело. Порядка 40% получающих высшее образование не собираются работать по специальности. Эксперты объясняют это коронакризисом, при котором хороший оклад кажется привлекательнее престижной профессии.

Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров считает, что в будущее студенты все же смотрят уверенно.

"Свои перспективы построения карьеры с положительной стороны оценивают 73% студентов – они говорят о том, что у них имеются нужные для этого навыки и знания", – сказал Комиссаров.

При этом 16% не готовы работать из-за отсутствия необходимых навыков.

Ранее сообщалось, что специализированный центр занятости "Моя карьера" и ГУУ подписали соглашение о сотрудничестве и реализации совместных программ, которые направлены на трудоустройство студентов. Планируется, что это поможет в поиске работы молодым людям.