В РФ предложили организовать транспорт до кружков и секций для детей из многодетных семей

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Уполномоченный по правам ребенка в Республике Дагестан Марина Ежова предложила организовать транспорт до кружков и секций для детей из многодетных семей. С такой инициативой она выступила на XVIII съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, передает ТАСС.

По мнению Ежовой, часто многодетные семьи не отправляют своих детей в учреждения дополнительного образования из-за того, что ребенка некому сопроводить.

"Проблема у многодетной мамы – как и с кем оставить детей дома, если она повезет ребенка в то или иное учреждение, или кто повезет ребенка, если мама будет сидеть и присматривать за другими детьми. Абсолютно бытовая история, но для большинства многодетных семей она остается ключевой в причинах непосещения учреждений дополнительного образования", – пояснила она.

Ежова предположила, что для решения этой проблемы можно подключить муниципалитеты. Например, подвозить детей в кружки и секции на школьных автобусах.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Дагестан поделилась опытом своего региона, рассказав о волонтерском проекте "Социальное такси", в рамках которого добровольцы помогают детям младшего школьного возраста добраться до организаций допобразования.

По мнению Ежовой, для решения этого вопроса необходимы системные меры. Участвовать в сопровождении детей до кружков и секций должны не только волонтеры и общественные организации, но и местные власти.

Детский омбудсмен Дагестана подчеркнула, что для республики эта тема особенно актуальна, поскольку 80% местности в регионе составляют горы и труднодоступные населенные пункты.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому проезд на общественном транспорте стал бесплатным для обоих многодетных родителей. Кроме того, пользоваться общественным транспортом бесплатно смогут и все дети из многодетных семей в возрасте от 16 до 18 лет.