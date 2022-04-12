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Транспорт

09:04

Ограничение полетов в аэропорты юга и центра РФ продлили до 19 апреля

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 19 апреля, сообщается на официальном сайте Росавиации.

"До 19 апреля 2022 года 03:45 по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов – Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту", – уточнили в ведомстве.

Российским авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Росавиация первоначально приостановила работу аэропортов на юге России с 24 февраля по 2 марта. Впоследствии запрет на полеты несколько раз продлялся.

Ситуация в сфере авиаперевозок осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В Росавиации прокомментировали внесение авиакомпаний РФ в черный список ЕС

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