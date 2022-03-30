Шереметьево приостановит работу межтерминальных поездов в мае

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Аэропорт Шереметьево в мае планирует временно приостановить движение межтерминальных поездов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"В мае 2022 года мы планируем приостановить движение поездов межтерминального перехода", – сказали в пресс-службе, отметив, что точные данные по этому поводу будут дополнительно обнародованы позже.

16 марта аэропорт Шереметьево временно закрыл терминалы E и D в связи с текущей ситуацией в области международных авиаперевозок. Помимо этого, воздушная гавань прекратила использовать третью взлетно-посадочную полосу и приостановила инвестиционные проекты.

Позже в пресс-службе воздушной гавани сообщили, что руководство группы компаний "Международный аэропорт Шереметьево" приняло решение временно перевести 20% своих сотрудников в режим простоя. При этом загрузка самого аэропорта сократилась на 70%.

