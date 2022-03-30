Росавиация продлила запрет на полеты на юг страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра России. Так, запрет будет действовать до 7 апреля, сообщается в телеграм-канале Федерального агентства воздушного транспорта.
Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Авиакомпаниям РФ рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные российские аэропорты, в том числе международные, работают в штатном режиме.
28 февраля Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Запрет вводится на все самолеты, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ.
Ограничения связаны с тем, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Попасть на юг России можно только через аэропорт Сочи
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