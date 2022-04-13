В Москве водителям могут разрешить покидать место ДТП

В Москве планируют запустить эксперимент: водителям, попавшим в аварию, разрешат уезжать с места происшествия без оформления протокола в том случае, если никто не пострадал. Сейчас это делать запрещено.

В рамках пилотного проекта хотят попробовать снизить количество так называемых повторных ДТП, когда людей сбивают во время оформления аварии. Кроме того, это позволит увеличить пропускную способность столичных дорог. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.