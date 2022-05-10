Байден не смог сформулировать ответ на вопрос про инфляцию в США

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Президент Соединенных Штатов не смог сформулировать внятный ответ на вопрос журналиста про ответственных за инфляцию в стране. Вместо этого он ответил на вопрос, который репортер ему не задавал.

"Мы у власти, это первое. И вы совершенно правы: мы контролируем все три ветви власти", – сказал американский лидер в ответ на вопрос о том, причисляет ли он себя и Белый дом к ответственным за повышение цен. Встреча с представителями СМИ транслировалась в эфире CNBC.

Журналист повторил свой вопрос, однако снова не получил четкого ответа, поскольку Байден заявил, что ключевыми причинами инфляции в США являются пандемия коронавируса и "действия Владимира Путина" на Украине.

Ранее, выступая в Алабаме, Байден оговорился и по ошибке сказал, что Штаты якобы снабжают противотанковыми ракетными комплексами Javelin Россию, а не Украину. Обращаясь к сотрудникам военного завода Lockheed Martin, американский лидер добавил, что они позволяют украинцам защищаться.

До этого он перепутал должность министра образования США. Байден назвал Мигеля Кордону сенатором. Инцидент произошел, когда глава Белого дома принимал в своей резиденции педагогов.