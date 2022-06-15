В Минфине США заявили об обеспокоенности из-за избытка антироссийских санкций

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США обеспокоены, что антироссийские санкции могут стать избыточными, заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо.

"Только в США мы ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц", — передает его слова РИА Новости.

По словам замминистра, санкции наиболее эффективны, когда вводятся на многосторонней основе. Так значительно сильнее экономическое воздействие, а также больше политический эффект, отметил Адейемо.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад начал осознавать, что не сможет выжить без России, поэтому вынужден придумывать способы обхода собственных же санкций.

По его словам, вводя санкции против РФ, западные страны могут остаться без продовольствия, энергоносителей и удобрений, металлов. Экономики недружественных России государств сегодня "летят в стену на полных парах", считает Медведев.

До этого зампред Совбеза заявил, что оппоненты России продолжат делать все возможное, чтобы уничтожить ее экономику, в том числе вводить новые санкции и исключать ее из международных организаций.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что ошибки западных стран в экономике и введенные в отношении России санкции спровоцировали всплеск глобальной инфляции, дефицит продовольствия и рост бедности. По его словам, девиз ПМЭФ "Новый мир – новые возможности" представляется особенно актуальным в текущих условиях. Президент отметил, что за 25 лет существования форум завоевал значительный авторитет на международной арене.

