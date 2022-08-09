Байден не смог самостоятельно надеть пиджак во время поездки в Кентукки

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Президент США Джо Байден не смог самостоятельно надеть пиджак в ходе рабочей поездки в Кентукки, сообщает RT.

На видео, распространившемся в СМИ, видно, что Байден не может продеть руку в рукав пиджака из-за ветра. На помощь ему пришла его супруга Джилл. Кроме того, американский лидер уронил очки.

Ранее лечащий врач Джо Байдена Кевин О'Коннор сообщил, что президент США получил отрицательный тест на COVID-19.

Позже его выздоровление подтвердил второй тест. До этого времени американский лидер соблюдал строгую изоляцию.

21 июля стало известно, что Байден сдал положительный тест на коронавирус. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, американский лидер полностью вакцинирован, симптомы болезни были умеренными. Байден продолжал работать удаленно.

Позднее президент США получил отрицательный тест на коронавирус. Отмечалось, что американский лидер прекратил соблюдение мер изоляции. Однако 30 июля ему снова пришел положительный тест.

Его лечащий врач отметил, что у Байдена отсутствуют симптомы болезни, он продолжает чувствовать себя достаточно хорошо.