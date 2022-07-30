Байден вновь заразился COVID-19

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Президент США Джо Байден снова получил положительный тест на коронавирус, сообщает РИА Новости.

"После отрицательного теста вечером во вторник, утром в среду, четверг и пятницу, президент снова получил положительные результаты теста поздним утром в субботу", – отметил его лечащий врач Кевин О`Коннор.

Он отметил, что у американского лидера отсутствуют симптомы болезни, он продолжает чувствовать себя достаточно хорошо. Однако глава США возвращается на карантин.

Ранее сообщалось, что Джо Байден получил отрицательный тест на коронавирус. Американский лидер прекратил соблюдение строгих мер изоляции.

До этого стало известно, что Байден сдал положительный тест на коронавирус. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, американский лидер полностью вакцинирован, симптомы болезни были умеренными. Байден продолжал работать удаленно.

