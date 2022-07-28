Неморгающий во время выступления Байден напугал жителей США

Фото: youtube.com/The Independent

Американцы активно обсуждают видео выступления президента США Джо Байдена от 27 июля, в котором он заявил о невозможности быть одновременно сторонником беспорядков в Капитолии в январе 2021 года и ценить правопорядок.

Пользователи портала Waynedupree обратили внимание на то, что за время своего выступления длительностью в 97 секунд американский лидер моргнул лишь дважды. При этом цвет глаз у него изменился с голубого на карий.

Одни комментаторы сравнили Байдена с сумасшедшими, другие – с роботом. Кроме того, кто-то посчитал данное видео фейком.

В то же время некоторые пользователи предположили, что президенту США ввели адреналин, в связи с чем он не может моргать.

"Честно говоря, я не знаю, почему ему просто не дают поспать несколько дней, пока у него COVID. Он не нужен нам каждый день или что-то в этом роде. Я думаю, мы все можем обойтись без этого дряхлого старика, нам было бы лучше. Но нет, его продолжают гонять, и это выглядит действительно натужно и неловко. Он совсем нездорово выглядит, и вдобавок его речи похожи на бред сумасшедшего", – отметил один из комментаторов.

Видео: YouTube-канал The Independent