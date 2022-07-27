Байден сдал отрицательный тест на COVID-19

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Президент США Джо Байден получил отрицательный тест на коронавирус, сообщает агентство Reuters со ссылкой на его врача Кевина О'Коннора.

Американский лидер прекратит соблюдение строгих мер изоляции.

По словам лечащего врача, у американского лидера практически полностью прошли симптомы заболевания.

Ранее стало известно, что Байден сдал положительный тест на коронавирус. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, американский лидер полностью вакцинирован, симптомы болезни были умеренными. Байден продолжал работать удаленно.

Позднее американский врач К. Дж. Бейкер заявил, что Байден может не дожить до конца второго срока президентства. Специалист напомнил, что президент США родился 20 ноября 1942 года. Если в 2024 году он будет переизбран на второй срок, то на момент инаугурации ему будет 82 года и 2 месяца, а к концу второго срока – 86 лет и 2 месяца.

