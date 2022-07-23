Врач Байдена рассказал, как президент США переносит COVID-19

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Самочувствие президента США Джо Байдена, заразившегося коронавирусом, улучшается. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на лечащего врача американского лидера Кевина О'Коннора.

"Состояние продолжает улучшаться. Первичные симптомы президента, хотя и стали менее выраженными, сейчас включают больное горло, насморк, кашель с мокротой и ломоту в теле", – рассказал специалист.

Кроме того, врач уточнил, что уровень кислорода у Байдена остается на высоком уровне.

Ранее стало известно, что Байден сдал положительный тест на коронавирус. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, американский лидер полностью вакцинирован, симптомы болезни у него умеренные. Глава государства будет работать удаленно до получения отрицательного теста на коронавирус.

Позднее американский врач К. Дж. Бейкер заявил, что Байден может не дожить до конца второго срока президентства. Специалист напомнил, что президент США родился 20 ноября 1942 года. Если в 2024 году он будет переизбран на второй срок, то на момент инаугурации ему будет 82 года и 2 месяца, а к концу второго срока – 86 лет и 2 месяца.