Врач Байдена сообщил, что у президента США практически полностью прошли симптомы COVID-19

18:45
Фото: AP Photo/Evan Vucci
У президента США Джо Байдена практически полностью исчезли симптомы коронавируса, следует из заявления лечащего врача американского лидера Кевина О'Коннора.
"Его пульс, давление, частота дыхания и температура остаются в абсолютной норме", – приводит ТАСС его слова.
Специалист добавил, что Байден продолжает принимать препарат от COVID-19.
Ранее стало известно, что Байден сдал положительный тест на коронавирус. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, американский лидер полностью вакцинирован, симптомы болезни у него умеренные. Сообщалось, что глава государства будет работать удаленно до получения отрицательного теста на коронавирус.
Позднее американский врач К. Дж. Бейкер заявил, что Байден может не дожить до конца второго срока президентства. Специалист напомнил, что президент США родился 20 ноября 1942 года. Если в 2024 году он будет переизбран на второй срок, то на момент инаугурации ему будет 82 года и 2 месяца, а к концу второго срока – 86 лет и 2 месяца.
Лечащий врач Байдена рассказал, как президент США переносит COVID-19
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