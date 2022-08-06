Байден сдал отрицательный тест на COVID-19

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Лечащий врач Джо Байдена Кевин О'Коннор сообщил, что президент США получил отрицательный тест на COVID-19. Соответствующее заявление появилось на сайте Белого дома.

"Этим утром его антиген-тест на SARS-CoV-2 был отрицательным", – говорится в сообщении.

По словам врача, американский лидер продолжит соблюдать строгую изоляцию до тех пор, пока второй тест не подтвердит его выздоровление.

21 июля стало известно, что Байден сдал положительный тест на коронавирус. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, американский лидер полностью вакцинирован, симптомы болезни были умеренными. Байден продолжал работать удаленно.

Позднее Президент США получил отрицательный тест на коронавирус. Отмечалось, что американский лидер прекратил соблюдение мер изоляции. Однако 30 июля ему снова пришел положительный тест.

Его лечащий врач отметил, что у Байдена отсутствуют симптомы болезни, он продолжает чувствовать себя достаточно хорошо.