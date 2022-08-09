Байден вновь протянул руку для рукопожатия в пустоту

09 августа, 21:13
Фото: TACC/Evan Vucci/AP
Американский президент Джо Байден протянул руку для рукопожатия в пустоту на мероприятии в Белом доме. Трансляцию вел телеканал CNBC Television.
Во вторник, 9 августа, прошла церемония подписания закона о поддержке производителей полупроводников. Она проходила на открытом воздухе в присутствии десятков гостей.
Лидер демократического большинства верхней палаты конгресса Чак Шумер после окончания вступительного слова пожал руку присутствовавшим на сцене Байдену, спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, министру торговли Джине Раймондо и предпринимателю Джошуа Авиву.
Шумер первому пожал руку президенту США, однако после Байден протянул руку во второй раз, но на этот раз в пустоту. Он так простоял какое-то время, а после опустил ладонь.
Ранее сообщалось, что Байден не смог самостоятельно надеть пиджак в ходе рабочей поездки в Кентукки. На видео, распространившемся в СМИ, видно, что Байден не может продеть руку в рукав пиджака из-за ветра. На помощь ему пришла его супруга Джилл. Кроме того, американский лидер уронил очки.
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