Удары по кораблям в Севастополе нанесли ВСУ – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Удары по кораблям Черноморского флота в Севастополе нанесли Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников западного производства. Об этом заявил журналист Эндрю Крамер в статье для The New York Times.

По его словам, российская армия превосходила украинскую в артиллерии, однако после ситуация изменилась. Журналист отметил, что новые возможности ВСУ продемонстрировали на рассвете 29 октября.

"Когда украинские дроны ударили по российским кораблям, пришвартованным в считавшемся ранее недосягаемым порту Севастополя", – отметил Крамер.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром 29 октября сообщил, что корабли Черноморского флота отбивают атаки беспилотников в акватории Севастопольской бухты.

Позже в Минобороны рассказали, что противник использовал девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В министерстве назвали произошедшее террористической атакой.



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