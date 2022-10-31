Фото: kremlin.ru

К информации о том, что российские спецслужбы взломали телефон экс-председателя правительства Великобритании Лиз Трасс, следует относиться как к сообщениям желтой прессы. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"К сожалению, в британских СМИ сейчас дефицит материалов, которые можно воспринимать всерьез", – цитирует пресс-секретаря президента РФ "Газета.ру".

Ранее в СМИ Великобритании появилась информация, что неизвестные злоумышленники взломали телефон британского экс-премьера Трасс, когда она еще занимала пост министра иностранных дел государства.

В результате взлома хакеры смогли получить доступ к разговору бывшего председателя правительства с главами МИД других стран по обстановке на Украине, обсуждению поставок вооружения Киеву и сообщениям с критикой действующего на тот момент главы кабмина Бориса Джонсона.

Британская сторона считает, что взлом был произведен российскими спецслужбами. На данный момент мобильный телефон экс-премьера хранится в сейфе в особо охраняемом государственном учреждении.



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