Несгоревшие обломки корабля "Прогресс МС-21" упали в несудоходном районе Тихого океана

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Поврежденный грузовой корабль "Прогресс МС-21" был сведен с орбиты, он вошел в атмосферу и разрушился. Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана. Всего "Прогресс МС-21" проработал на Международной космической станции более 3,5 месяцев.

18 февраля в 05:26 по московскому времени грузовой корабль "Прогресс МС-21" с поврежденной системой охлаждения отстыковался от Международной космической станции. Изначально планировалось, что в 07:03 двигательная установка "Прогресса МС-21" включится на торможение для схода с орбиты, после чего корабль войдет в атмосферу и разрушится.

Однако вскоре после отстыковки "Роскосмос" сообщил, что сведение грузового корабля с орбиты было отложено из-за того, что в результате съемки его внешней поверхности не было выявлено визуальных повреждений.

Предполагалось, что корабль могут состыковать с российским узловым модулем "Причал" для дальнейшего выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования.

11 февраля разгерметизация произошла на борту грузового корабля "Прогресс МС-21", интегрированного в состав российского сегмента МКС. В "Роскосмосе" сообщили, что космонавты закрыли переходной люк и полностью изолировали корабль от общего объема станции.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев назвал причиной разгерметизации космического корабля утечку утеплителя из системы терморегулирования. Он подчеркнул, что приоритетом является исследование того, не является ли данное ЧП систематической ошибкой.

Поврежденный корабль "Прогресс МС-21" отстыковался от МКС

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