Сведение с орбиты "Прогресса МС-21" отложено – "Роскосмос"

Фото: roscosmos.ru

"Роскосмос" сообщил, что сведение грузового корабля "Прогресс МС-21" с орбиты отложено. Об этом объявили в телеграм-канале госкорпорации.

"Сведение "Прогресса МС-21" с орбиты отложено. Государственная комиссия сегодня примет решение по дальнейшей программе полета корабля", – указано в публикации.

Один из вариантов – стыковка корабля с российским узловым модулем "Причал" для дальнейшего выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования.

В "Роскосмосе" уточнили, что после отстыковки судна от Международной космической станции (МКС) и съемки его внешней поверхности не было выявлено визуальных повреждений.

Накануне сообщалось, что грузовой корабль "Прогресс МС-21" с поврежденной системой охлаждения отстыковался от Международной космической станции. Ожидалось, что судно спустят с орбиты, после чего он разрушится в атмосфере.

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