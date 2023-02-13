Запуск корабля "Союз МС-23" отложили до первой декады марта

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Запуск космического корабля "Союз МС-23" отложили до первой декады марта. Об этом сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.

Корабль должен был вернуть на Землю космонавтов "Роскосмоса" Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта НАСА Фрэнка Рубио.

"Пока мы не убедимся и не доберемся до места возможной поломки (корабля "Прогресс МС-21". – Прим. ред.), запуск корабля "Союз МС-23" в беспилотном режиме отложен до максимум первой декады марта", – сказал Борисов в опубликованном в телеграм-канале "Роскосмоса" видео.

При этом, как отметил Борисов, после поломки корабля "Прогресс МС-21" экипажу Международной космической станции (МКС) ничего не угрожает. В настоящее время специалисты "Роскосмоса" принимают все усилия для того, чтобы сфотографировать место возможного повреждения внешней обшивки корабля.

"Если это нарушение действительно присутствует, то есть предположение, что это тоже может быть внешнее воздействие метеоритом или каким-то космическим мусором", – сообщил Борисов.

По его словам, пока точная причина разгерметизации корабля неизвестна, "Роскосмос" вынужден рассматривать все возможные версии. Для изучения возможных причин была создана специальная аварийная комиссия.

До этого исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев назвал причиной разгерметизации космического корабля утечку утеплителя из системы терморегулирования. Крикалев подчеркнул, что приоритетом является исследование того, не является ли данное ЧП систематической ошибкой.

Разгерметизация произошла на борту грузового корабля "Прогресс МС-21", который 18 февраля должен покинуть МКС. В госкорпорации "Роскосмос" сообщили, что переходной люк в корабль закрыт и "Прогресс МС-21" полностью изолирован от общего объема станции.

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