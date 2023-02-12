Фото: NASA

Разгерметизация пристыкованного к Международной космической станции грузового корабля "Прогресс МС-21" произошла из-за утечки теплоносителя. Об этом заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"На грузовом корабле, который уже несколько месяцев пристыкован к станции, произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования", – приводит его слова РИА Новости.

Крикалев назвал данную ситуацию в чем-то похожей на то, что произошло с кораблем в середине декабря прошлого года. В Роскосмосе пообещали провести анализ причины, по которой произошла разгерметизация. Крикалев подчеркнул, что приоритетом является исследование того, не является ли данное ЧП систематической ошибкой.

Разгерметизация произошла на борту грузового корабля "Прогресс МС-21", который 18 февраля должен покинуть МКС. В госкорпорации "Роскосмос" сообщили, что переходной люк в корабль закрыт, и "Прогресс МС-21" полностью изолирован от общего объема станции.

В субботу, 11 февраля, грузовой корабль "Прогресс МС-22", который был запущен с космодрома Байконур 9 февраля, пристыковался к МКС. На нем космонавтам были доставлены 1,3 тонны сухих грузов, 720 килограммов топлива, азот, вода, научное оборудование, провизия и различные материалы.



В "Роскосмосе" назвали причину разгерметизации "Прогресса МС-21"

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