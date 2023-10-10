Космонавты осмотрят место утечки на модуле "Наука" при выходе в космос

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб во время выхода в открытый космос 25 октября осмотрят и сфотографируют место утечки на дополнительном радиационном теплообменнике модуля "Наука". Об этом сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса".

"В дополнение к запланированным ранее задачам выхода <…> космонавтам предстоит осмотреть и сфотографировать место утечки на дополнительном радиационном теплообменнике на модуле "Наука" для выяснения специалистами на Земле причин ее возникновения", – говорится в сообщении.

Помимо этого, космонавты установят на модуле радиолокатор для наблюдениями за поверхностью Земли и запустят студенческий наноспутник "Парус-МГТУ" для отработки технологии развертывания солнечного паруса.

Утечка теплоносителя из внешнего контура радиатора на модуле "Наука" произошла 9 октября. При этом основной контур терморегулирования модуля продолжил работу в штатном режиме. Угроз для экипажа и Международной космической станции (МКС) не было, сообщили в "Роскосмосе".

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