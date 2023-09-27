Корабль "Союз МС-23" отстыковался от МКС для возвращения на Землю

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Пилотируемый корабль "Союз МС-23" отстыковался от модуля "Причал" российского сегмента МКС и начал спуск на Землю. Трансляция расстыковки велась на сайте госкорпорации "Роскосмос".

На борту транспортника находятся космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио. После этого корабль перейдет в автономный полет. Около 13:24 у него заработают двигатели на торможение и он сойдет с орбиты.

Приземление прогнозируется юго-восточнее города Казахстана Жезказган в 14:17 по московскому времени.

Прокопьев, Петелин и Рубио прилетели на станцию 21 сентября 2022 года на корабле "Союз МС-22". С этого момента посредством двигателей российских кораблей было осуществлено 19 коррекций орбиты. Космонавты из РФ провели шесть выходов в открытый космос, преимущественно направленных на дооснащение многоцелевого лабораторного модуля "Наука".

В феврале "Союз МС-23" доставил на МКС 429 килограммов дополнительных грузов. Среди них – медицинские изделия, средства для обеспечения атмосферы на станции и для уборки.

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