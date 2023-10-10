"Роскосмос" хочет продавать спутниковые снимки органам власти

Фото: ТАСС/"Роскосмос" Медиа"/Наталья Бережная

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект "Роскосмоса" о возможности продавать данные дистанционного зондирования Земли из космоса (ДЗЗ) потребителям. Об этом сообщают "Ведомости", которые ознакомились с документами.

Собеседник издания подтвердил одобрение документа. Он отметил, что инициативу могут рассмотреть в ГД до начала зимы. В случае принятия законопроект вступит в силу с 2025 года.

Согласно проекту, среди покупателей будут органы власти. Сейчас они получают снимки бесплатно, однако после принятия законопроекта будут должны их оплачивать. Ожидается, что таким образом бюджет до 2025 года пополнится на 89 миллиардов рублей.

Предполагается, что "Роскосмос" станет единственным поставщиком данных спутниковых снимков и продуктов на их основе. Из закона о космической деятельности исключается норма о предоставлении ДЗЗ без оплаты всем органам власти. "Роскосмос" сможет обеспечить 67% потребностей, остальные 33% должна покрыть орбитальная группа коммерческих операторов, включая компании "Ситроникс", НПК БАРЛ, "Газпром космические системы".

Представитель "Роскосмоса" прокомментировал, что госкорпорация предоставляет потребителям снимки платно, но федеральным и региональным органам власти, а также органам местного самоуправления снимки будут передаваться бесплатно для реализации их полномочий.

Кроме того, без оплаты снимки предоставят компаниям и людям, которые выполняют контракты на закупку товаров и услуг для государственных нужд. Плата за предоставление данных ДЗЗ будет зачисляться в федеральный бюджет.

Однако в законопроекте есть исключения. Бесплатно данные смогут получать силовые структуры и "Росатом". Последнему они нужны, чтобы обеспечивать работы по Северному морскому пути.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" предложил коллегам из Бразилии, Турции и ЮАР поучаствовать в проекте создания российской орбитальной станции.

Как рассказал гендиректор госкорпорации Юрий Борисов, со стороны этих стран замечен высокий интерес к российским проектам в области космонавтики. Также он отметил, что Россия находится в хороших взаимоотношениях со странами, входящими в БРИКС.

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