"Роскосмос" предложил Бразилии, Турции и ЮАР участие в проекте орбитальной станции РФ

Фото: "Роскосмос"

"Роскосмос" предложил коллегам из Бразилии, Турции и ЮАР принять участие в проекте создания российской орбитальной станции. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов на конгрессе IAC-2023 в Баку.

"Мы доложили коллегам о наших планах по развитию российской орбитальной станции, по продолжению нашей пилотируемой программы", – цитируют его в телеграм-канале "Роскосмоса".

По словам Борисова, со стороны Бразилии, Турции и ЮАР был проявлен высокий интерес к российским проектам в области космонавтики. Также он отметил, что Россия находится в хороших взаимоотношениях со странами, входящими в БРИКС.

Ранее стало известно, что США, Япония, Канада и ЕС согласились продлить эксплуатацию МКС до 2030 года, Россия же будет участвовать в ее эксплуатации до 2028 года. В "Роскосмосе" же уточняли, что РФ сможет проводить исследования на станции до 2030 года.

До этого сообщалось, что первый отбор космонавтов для полетов на будущую Российскую орбитальную станцию планируется провести уже в 2023–2024 годах. В нем смогут принять участие действующие космонавты "Роскосмоса".

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