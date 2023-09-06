Партнеры по МКС подтвердили готовность продолжать работу на станции – "Роскосмос"

Фото: roscosmos.ru

Страны-участники проекта Международной космической станции (МКС) подтвердили готовность продолжать совместную работу на орбитальной лаборатории. Об итогах Многостороннего координационного совета по МКС, который состоялся 23 августа, сообщили в телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос".

"Члены совета приветствовали обязательства Соединенных Штатов, Японии, Канады и государств-членов Европейского космического агентства продлить эксплуатацию Международной космической станции до 2030 года, а также обязательство России продлить эксплуатацию до 2028 года. Члены совета подтвердили готовность партнерства по МКС продолжать совместную работу по продвижению исследований", – отмечается в сообщении госкорпорации.

По данным "Роскосмоса", совет подчеркнул важную роль станции в создании необходимых условий для разработки, а также тестирования технологий и инженерных решений в поддержку долгосрочных космических исследований. Помимо этого, совет выделил МКС в качестве испытательного полигона для расширения коммерциализации низкой околоземной орбиты.

В ходе проведения встречи участники обсудили планы и важные составляющие в работе на низкой околоземной орбите. Они подчеркнули целевое использование и важность стандартов функциональной совместимости для создания условий технического сотрудничества.

Ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия согласовала проведение исследований на МКС до 2030 года. Борисов уточнил, что международные партнеры подтвердили, что "Роскосмос" сможет проводить исследования на МКС до 2030 года.

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