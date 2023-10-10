Эксперименты на российском сегменте МКС не отложились из-за утечки теплоносителя

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Запланированные эксперименты продолжились на российском сегменте Международной космической станции, несмотря на утечку теплоносителя на модуле "Наука". Об этом рассказал командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко.

"На станции все хорошо, работа из-за нештатной ситуации не корректировалась, эксперименты никакие не отложились, то есть ситуация на нашей жизни никак не отразилась", – приводит ТАСС его слова.

Кононенко также отметил, что в настоящее время на модуле фиксируется нормальная температура, никакие дополнительные ограничения не вводились. Космонавты продолжают выполнять все необходимые физические упражнения, в том числе на беговой дорожке, добавил он.

Вечером 9 октября стало известно об утечке теплоносителя из внешнего контура радиатора на модуле "Наука". В "Роскосмосе" уточнили, что угроз для экипажа и станции нет. Главная оперативная группа управления анализирует ситуацию.

До этого космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Фрэнк Рубио вернулись на Землю, выполнив самую длительную в истории миссию на Международной космической станции. Для этого они использовали корабль "Союз МС-23".



Утечка теплоносителя произошла на модуле "Наука" российского сегмента МКС