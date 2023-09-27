Экипаж корабля "Союз МС-23" завершил самую длительную миссию в истории МКС

Фото: телеграм-канал Госкорпорация "Роскосмос"

Космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Фрэнк Рубио вернулись на Землю, выполнив самую длительную в истории миссию на Международной космической станции (МКС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр управления полетами.

Экипаж вернулся со станции на борту корабля "Союз МС-23". Последний сел юго-восточнее казахстанского города Жезказган. К спускаемому аппарату направились спасатели, они помогут членам экипажа выбраться.

27 сентября "Союз МС-23" отстыковался от модуля "Причал" российского сегмента МКС и начал спуск на Землю. В 13:24 у него работали двигатели на торможение, и он сошел с орбиты.

21 сентября 2022 года Прокопьев, Петелин и Рубио прибыли на МКС. Их миссия была продлена до 27 сентября 2023-го в связи с разгерметизацией внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля "Союз МС-22". Визуальный осмотр внешней поверхности корабля подтвердил наличие утечки. В конце марта он покинул МКС без экипажа, а ему на замену прилетел "Союз МС-23".

Экспедиция стала самой длительной за всю историю МКС. На момент посадки экипаж провел в космосе 371 день. Дольше них на орбите в рамках одной экспедиции были только космонавты Валерий Поляков и Сергей Авдеев. Они осуществили полеты на борту орбитальной станции "Мир". Поляков провел на орбите 437 суток в 1994–1995 годах, а Авдеев – 379 дней в 1998–1999 годах.

За год полета на МКС в общей сложности было осуществлено 19 коррекций орбиты посредством двигателей кораблей РФ. Прокопьев и Петелин провели шесть выходов в открытый космос. Экипаж МКС в ходе миссии также принял 15 космических кораблей. По словам Дмитрия Петелина, в период прохождения миссии космонавты пробежали на тренажере свыше 1,1 тысячи километров.

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