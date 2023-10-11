В "Роскосмосе" допустили возможность восстановления поврежденной части модуля "Наука"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Внешний контур радиатора модуля "Наука" российского сегмента Международной космической станции (МКС), на котором случилась разгерметизация, можно восстановить при необходимости. Об этом сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса" со ссылкой на исполнительного директора госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева.

По его словам, при выходе в открытый космос удастся сделать детальные фотографии с места произошедшего.

"Кроме того, скорее всего, будет дана рекомендация по отсечению этой негерметичной части дополнительного радиатора от общей системы, чтобы в случае необходимости иметь возможность восстановить работоспособность сначала дублирующей системы штатного контура", – объяснил исполнительный директор.

Как подчеркнул Крикалев, штатную систему легко восстановить, так как ее герметичность не была задета. Причины случившегося устанавливает комиссия ракетно-космической корпорации "Энергия". Он добавил, что результаты анализа ситуации повлияют на будущие планы.

Кроме того, исполнительный директор "Роскосмоса" обратил внимание на то, что по камерам удалось выяснить место утечки.

"Есть видеозапись и с внешних камер, и с камер, которые снимали через иллюминатор. Видно, что утечка произошла с трубопровода, через который идет стыковка гибких магистралей", – сказал он.

Утечка теплоносителя из внешнего контура радиатора на модуле "Наука" произошла 9 октября. При этом основной контур терморегулирования модуля продолжил работу в штатном режиме. Угроз для экипажа и Международной космической станции (МКС) не было, сообщили в "Роскосмосе".

Позже сообщалось, что российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб осмотрят место утечки при выходе в открытый космос. Он запланирован на 25 октября.

Утечка теплоносителя произошла на модуле "Наука" российского сегмента МКС