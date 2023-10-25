Российские космонавты отключили контур радиатора, где произошла утечка

Фото: youtube.com/Роскосмос ТВ

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб в открытом космосе отключили неисправный контур дополнительного радиатора на модуле "Наука" от основного контура модуля. Трансляция выхода космонавтов ведется на YouTube-канале "Роскосмоса".

После работы с радиатором космонавты также осмотрят и сфотографируют место неисправности для того, чтобы специалисты на Земле смогли установить причины утечки.

Ранее сообщалось, что космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вышли в открытый космос, открыв выходной люк модуля "Поиск" Международной космической станции (МКС).

Помимо работы с неисправным контуром радиатора, они также установят на "Науке" малогабаритный радиолокатор для наблюдения поверхности Земли и запустят с поверхности модуля наноспутник "Парус", который создали студенты МГТУ имени Баумана.

Утечка теплоносителя произошла на модуле "Наука" российского сегмента МКС