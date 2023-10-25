25 октября, 23:15Наука
Российские космонавты отключили контур радиатора, где произошла утечка
Фото: youtube.com/Роскосмос ТВ
Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб в открытом космосе отключили неисправный контур дополнительного радиатора на модуле "Наука" от основного контура модуля. Трансляция выхода космонавтов ведется на YouTube-канале "Роскосмоса".
После работы с радиатором космонавты также осмотрят и сфотографируют место неисправности для того, чтобы специалисты на Земле смогли установить причины утечки.
Ранее сообщалось, что космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вышли в открытый космос, открыв выходной люк модуля "Поиск" Международной космической станции (МКС).
Помимо работы с неисправным контуром радиатора, они также установят на "Науке" малогабаритный радиолокатор для наблюдения поверхности Земли и запустят с поверхности модуля наноспутник "Парус", который создали студенты МГТУ имени Баумана.
Утечка теплоносителя произошла на модуле "Наука" российского сегмента МКС
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