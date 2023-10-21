Первый запуск ракеты в рамках пилотируемой космической программы Индии отложен

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Первый запуск ракеты в рамках предстоящей орбитальной пилотируемой миссии Индии был отложен в последний момент из-за неполадок. Об этом заявил глава индийского космического агентства Сридхара Сомнатх.

Согласно записи трансляции, во время запуска ракеты двигатели нижней ступени заработали, но спустя несколько секунд потухли.

"Запуск двигателя не произошел в штатном режиме, нам нужно выяснить, что пошло не так… Бортовой компьютер, выполняющий автоматический запуск, приостановил его из-за неполадок. Мы вернемся с пониманием неполадок, их характером и очень скоро запланируем запуск", – приводит слова Сомнатха РИА Новости.



Срок запуска первой пилотируемой миссии Индии зависит от успеха пробных полетов, однако управление космоса страны планирует запустить миссию в 2025 году.

Ранее сообщалось, что Индия успешно запустила автоматическую станцию по исследованию Солнца Aditya-L1. Ракета-носитель PSLV C57 со станцией на борту стартовала с космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

Ожидается, что аппарат выведут на гало-орбиту в район точки Лагранжа (точка L1) системы Солнце – Земля на расстоянии примерно в 1,5 миллиона километров от Земли.

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