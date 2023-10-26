Российские космонавты завершили выход в открытый космос

Фото: youtube.com/Роскосмос ТВ

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб завершили выход в открытый космос, закрыв выходной люк модуля "Поиск" Международной космической станции (МКС). Трансляция выхода в космос велась на YouTube-канале "Роскосмоса".

Таким образом, первый выход в открытый космос в рамках 70-й длительной экспедиции на станцию продлился 7 часов 41 минуту.

Во время внекорабельной деятельности Кононенко и Чуб отключили неисправный контур дополнительного радиатора на модуле "Наука" от основного контура модуля и запустили с поверхности модуля наноспутник "Парус", который создали студенты МГТУ имени Баумана.

Тем не менее космонавтам не удалось полностью развернуть малогабаритный радиолокатор на модуле "Наука" для наблюдения поверхности Земли. Данный вопрос будет решаться в рамках следующей внекорабельной деятельности.

Российские космонавты начали выход в открытый космос с борта МКС