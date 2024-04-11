Аналитики рассказали, сколько россиян мечтают о путешествии в космос

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Примерно три четверти (73%) россиян от 18 до 65 лет хотели бы отправиться в качестве туриста в космос, однако более половины (58%) из них никогда ранее не хотели стать космонавтом в детстве. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на аналитиков, проводивших исследование перед Днем космонавтики.

Кроме того, эксперты выяснили, что половина респондентов хотела бы полететь в космос вне зависимости от стоимости билета. По результатам исследования оказалось, что около 21% россиян готовы потратить до 100 тысяч рублей, 14% опрошенных – до 500 тысяч рублей, а 3% – более миллиона рублей. При этом 12% граждан пожелали отравиться в полет бесплатно.

Россияне указывали на то, что хотят полететь в космос из-за желания взглянуть на Землю с орбиты (47%). Также в качестве причины опрошенные называли желание испытать себя (28%), удостовериться в отсутствии внеземной жизни (14%) и просто сделать селфи (11%).

При этом основной интерес граждане испытывают к туристическим полетам на Луну (28%), Международную космическую станцию (23%) и Марс (21%). Однако примерно 27% хотели бы и вовсе отправиться на космодром Байконур, на что треть готова даже взять кредит.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в прошлом году в Центре астрономического и космического образования Московского дворца пионеров юные жители столицы нашли несколько переменных и сверхновых небесных тел. По словам мэра, воспитанница девятого класса школы № 429 "Соколиная гора" обнаружила два неизвестных вспыхивающих объекта в каталоге телескопа Pan-STARRS. Они получили названия Brodskaya 1 и Brodskaya 2.

