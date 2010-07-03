Убежал или потерялся. Надо ли ждать три дня для подачи заявления о пропаже ребенка

17:26
17:26
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"Прямо и сейчас": "я иду искать"
Руководитель всероссийской волонтерской организации "Поиск пропавших детей" Дмитрий Второв назвал мифом убеждение о том, что, когда пропадает человек, нужно выждать три дня, прежде чем обращаться в полицию. Об этом он рассказал в эфире телеканала Москва 24.
Более того, по словам эксперта, такого правила в истории никогда не было. "Это миф. И помимо того, что это вредный миф, иногда это возникало, по всей видимости, в результате нерадивого отношения некоторых дежурных частей, которые принимали обращения потерпевших по розыску пропавших", – заявил Второв.
Он подчеркнул, что заявление в полицию необходимо подавать незамедлительно. "Заявление нужно подавать сразу же, не теряя времени, обращаться в полицию и обращаться в волонтерские организации, которые обязательно помогут", – заключил он.
Ранее сообщалось, что в России все чаще стали пропадать люди. Количество детей, которые ушли из дома и не вернулись, растет с каждым годом.
Следственный комитет назвал регионы, где чаще всего пропадают дети. Это Московская, Свердловская, Иркутская и Нижегородская области, Красноярский и Ставропольский края.
Главной причиной их исчезновения считается отсутствие соответствующего контроля за ними в соцучреждениях. Также на это могут повлиять отношения между членами семьи и неблагоприятные условия жизни.
В 2018 году следователи получили сообщения о пропаже 13 683 несовершеннолетних детей, а в 2019 году к настоящему моменту – 8 383 сообщения. Сейчас следователи занимаются поиском 98 детей.
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