Убежал или потерялся. Надо ли ждать три дня для подачи заявления о пропаже ребенка

"Прямо и сейчас": "я иду искать"

Руководитель всероссийской волонтерской организации "Поиск пропавших детей" Дмитрий Второв назвал мифом убеждение о том, что, когда пропадает человек, нужно выждать три дня, прежде чем обращаться в полицию. Об этом он рассказал в эфире телеканала Москва 24.

Более того, по словам эксперта, такого правила в истории никогда не было. "Это миф. И помимо того, что это вредный миф, иногда это возникало, по всей видимости, в результате нерадивого отношения некоторых дежурных частей, которые принимали обращения потерпевших по розыску пропавших", – заявил Второв.

Он подчеркнул, что заявление в полицию необходимо подавать незамедлительно. "Заявление нужно подавать сразу же, не теряя времени, обращаться в полицию и обращаться в волонтерские организации, которые обязательно помогут", – заключил он.

Ранее сообщалось, что в России все чаще стали пропадать люди. Количество детей, которые ушли из дома и не вернулись, растет с каждым годом.

Следственный комитет назвал регионы, где чаще всего пропадают дети. Это Московская, Свердловская, Иркутская и Нижегородская области, Красноярский и Ставропольский края.

Главной причиной их исчезновения считается отсутствие соответствующего контроля за ними в соцучреждениях. Также на это могут повлиять отношения между членами семьи и неблагоприятные условия жизни.

В 2018 году следователи получили сообщения о пропаже 13 683 несовершеннолетних детей, а в 2019 году к настоящему моменту – 8 383 сообщения. Сейчас следователи занимаются поиском 98 детей.