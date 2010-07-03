СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети

23 сентября, 22:39
23 сентября, 22:39
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Анастасия Корнишкина
Больше всего детей пропадает в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК России Светлану Петренко.
На совещании по вопросам розыска без вести пропавших несовершеннолетних детей сообщалось, что главной причиной их исчезновения считается отсутствие соответствующего контроля за ними в соцучреждениях. Также на это могут повлиять отношения между членами семьи и неблагоприятные условия жизни.
Петренко отмечает, что в 2018 году следователи получили сообщения о пропаже 13 683 несовершеннолетних детей, а в 2019 году к настоящему моменту – 8 383 сообщения. По ее словам, сейчас следователи занимаются поиском 98 детей.
"По итогам совещания председатель СК России поручил конкретизировать ведомственную нормативную базу, регламентирующую взаимодействие подразделений центрального аппарата и территориальных следственных органов по розыску несовершеннолетних, пропавших без вести, а также проработать вопрос о совершенствовании взаимодействия с оперативными службами МВД, МЧС и другими ведомствами на данном направлении", – рассказала Петренко.
Кроме того, на совещании Быстрыкин поручил изучить и разработать на сайте СК раздела, в котором должна находиться актуальная информация о пропавших детях. По его словам, такой блок сможет повысить информированность населения и привести к быстрому поиску детей. Также поручено создать базу ДНК-учета родственников пропавших без вести.
Ранее в Подмосковье нашли многодетную семью из пяти человек, заблудившуюся при сборе грибов. Инцидент произошел в субботу в лесу рядом с деревней Мелихово в городском округе Чехов. К вечеру, когда стемнело, молодые люди поняли, что потерялись и не могут самостоятельно выйти из леса.
На поиски отправились сотрудники поисково-спасательного отряда Мособлпожспас и аварийно-спасательной группы ЧеховСпас. В итоге семью благополучно вывели из леса, помощь врачей никому не понадобилась.
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